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В Москве построят почти 900 тысяч кв м жилья за счет бюджета в 2018 году
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В Москве построят почти 900 тысяч кв м жилья за счет бюджета в 2018 году 

РИАМО 14 часов назад
Фото: РИАМО
За счет средств бюджета в 2018 году планируют возвести в Москве свыше 870 тысяч квадратных метров жилья, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.
«Более 870 тысяч «квадратов» жилья построит Москва за счет средств бюджета в этом году. Из этого объема 22 дома будут направлены для нужд программы реновации. Таким образом, на этот год предусмотрен ввод 476,9 тысячи квадратных метров для переселенцев из сносимых пятиэтажек», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Строительство жилья за счет средств городского бюджета планируется в рамках программы «Жилище». В этом году будут введены в эксплуатацию 33 жилых дома общей площадью 870,3 тысячи квадратных метров.
Новые дома расположены в разных округах и районах города, например, Котловке, Академическом, Конькове, Кузьминках, Нагатинском затоне, Некрасовке, Северном Измайлове, а также на проспекте Вернадского, Аминьевском и Дмитровском шоссе.
Всего до конца 2020 года на территории столицы планируется ввести в эксплуатацию около 9,5 миллионов квадратных метров жилья. За последние шесть лет в городе введены в эксплуатацию 22,2 миллиона квадратных метров жилья.
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