Синоптики предупредили о сильных морозах в выходные

В Московском регионе в предстоящие выходные ожидаются феноменальные морозы, которые случаются в марте раз в 18 лет, рассказали агентству «Москва» в центре погоды «Фобос».

В ночь на субботу,17 ноября, ожидается минус 18-20, в области — минус 18-23. Днем температура воздуха составит минус 8-10 и 7-12 соответственно. В воскресенье немного потеплеет: ночью будет минус 17-19 в Москве и минус 17-22 в Подмосковье , днем минус 6-4 в столице и от минус 3 до минус 8 в Подмосковье.

"В начале следующей недели столбики термометров опять устремятся к нулю, то есть ожидается потепление, потом снова в среду-четверг — похолодание. Таких сильных морозов, наверное, больше, конечно, не будет, но и весны ждать в марте не стоит", — рассказал сотрудник «Фобоса».