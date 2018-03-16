Сильные морозы вернутся в столицу на предстоящих выходных

Столбики термометров опустятся до минус 20 градусов.

17 и 18 марта в столицу придут морозы. Столбики термометров опустятся до минус 20 градусов. Подобные холода в марте случаются раз в 18 лет. Об это сообщили в центре погоды «Фобос».

По прогнозу синоптиков, в ближайшую ночь в Москве температура воздуха составит минус 18-20 градусов, по области — до минус 23 градусов. Днем немного потеплеет, ожидается до минус 8-10 градусов в столице, и до 7-12 градусов в регионе.

18 марта, в воскресенье, морозы чуть-чуть ослабят свою хватку. В Москве столбик термометра опустится до минус 17-19 градусов, и до минус 22 градусов в Подмосковье . Днем жителей столичного региона ожидает минус 4-6 градусов и минус 3-8 градусов соответственно.

— Характер погоды однотипный, выходные ознаменуются мощным ультраполярным вторжением воздушных масс из акватории Арктики и акватории Карского моря, это сильное похолодание, это морозы. Такие холода в марте случаются лишь раз в 18 лет, — рассказал представитель центра.

Погода в столичном регионе будет сухой и солнечной, со слабым северным ветром. Атмосферное давление будет слабо меняться и составит 748 миллиметров ртутного столба.

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