Морозы до -19°С ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные

Несмотря на то, что на календаре уже середина марта, весна не торопится вступать в свои права. Зимняя погода сохранится в Нижнем Новгороде и в предстоящие выходные, по ночам ожидаются морозы до 18…-19 градусов. Об этом сообщает портал Gismeteo.

Утром в субботу 17 марта термометры покажут -16…-18 градусов, днем температура воздуха поднимется до -13…-14. Погода будет солнечной, лишь к вечеру небо затянется облаками. Скорость западного ветра составит 4 — 5 м/с. К ночи вновь похолодает до -16 градусов.

В воскресенье 18 марта ясная и морозная погода в Нижнем Новгороде сохранится. Утром столбики термометров опустятся до -17…-19 градусов. Ветер сменит направление на северное, его скорость останется прежней. Днем воздух прогреется до -12 градусов, но к ночи вновь ударят морозы до -16. Осадков в предстоящие выходные не ожидается.

Напомним, мокрый снег обрушился на Нижний Новгород в минувшие сутки.