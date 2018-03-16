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Морозы до -19°С ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные
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Морозы до -19°С ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные 

В городе N 6 часов назад
Фото: В городе N
Несмотря на то, что на календаре уже середина марта, весна не торопится вступать в свои права. Зимняя погода сохранится в Нижнем Новгороде и в предстоящие выходные, по ночам ожидаются морозы до 18…-19 градусов. Об этом сообщает портал Gismeteo.
Утром в субботу 17 марта термометры покажут -16…-18 градусов, днем температура воздуха поднимется до -13…-14. Погода будет солнечной, лишь к вечеру небо затянется облаками. Скорость западного ветра составит 4 — 5 м/с. К ночи вновь похолодает до -16 градусов.
В воскресенье 18 марта ясная и морозная погода в Нижнем Новгороде сохранится. Утром столбики термометров опустятся до -17…-19 градусов. Ветер сменит направление на северное, его скорость останется прежней. Днем воздух прогреется до -12 градусов, но к ночи вновь ударят морозы до -16. Осадков в предстоящие выходные не ожидается.
Напомним, мокрый снег обрушился на Нижний Новгород в минувшие сутки.
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