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ГЗК не одобрила реконструкцию зданий на ул. Гиляровского
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ГЗК не одобрила реконструкцию зданий на ул. Гиляровского 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: MosDay.ru
Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) отказала инвестору в реконструкции зданий на ул. Гиляровского, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: ул. Гиляровского, вл. 5, стр. 1, 2 (ЦАО)», — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, инвестор обратился к ГЗК с просьбой разрешить провести реконструкцию существующих зданий и увеличить их общую площадь с 1,8 тыс. до 4,6 тыс. кв. м, а также изменить вид разрешенного использования территории с лечебного и складского на размещение офисов, выставочного зала. «Однако комиссия сочла нецелесообразным проведение таких работ и внесение изменений в ПЗЗ в связи с тем, что рядом расположен жилой дом», — отметил К. Тимофеев.
Уточняется, что на сегодняшний день на данной территории расположены трехэтажное здание терапевтического корпуса с одним подземным этажом 1875 г. постройки (общая площадь — порядка 1,56 тыс. кв. м), а также одноэтажное здание аптеки с одним подземным этажом 1940 г. постройки (общая площадь — около 220 кв. м).
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