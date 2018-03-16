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Коллектор дождевой канализации построят в районе Северный в Москве
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Коллектор дождевой канализации построят в районе Северный в Москве 

РИАМО 6 часов назад
В районе Северный столицы планируют построить коллектор дождевой канализации, он пройдет от 4-го микрорайона до Челобитьевского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 15 марта 2018 года одобрила проект планировки территории коллектора дождевой канализации в районе Северный (СВАО)», — говорится в сообщении.
Проект планировки охватывает территорию ориентировочной площадью 8,5 гектаров. Новый коллектор пройдет от 4-го микрорайона до Челобитьевского шоссе. Его длина составит почти 2,3 километра.
Как уточняется в сообщении, проект планировки разработан за счет бюджета города Москвы.
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