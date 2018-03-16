В районе Северный на северо-востоке Москвы построят два километра ливневки

МОСКВА , 16 мар — РИА Недвижимость. В районе Северный на северо-востоке Москвы построят два километра ливневки, говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы на заседании 15 марта 2018 года одобрила проект планировки территории коллектора дождевой канализации в районе Северный (СВАО)", — сообщается в нем.

Проект планировки охватывает территорию площадью 8,5 гектара. Новый коллектор пройдет от 4-го микрорайона до Челобитьевского шоссе. Проект планировки разработан за счет бюджета города Москвы, добавляется в сообщении.