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В районе Северный на северо-востоке Москвы построят два километра ливневки
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В районе Северный на северо-востоке Москвы построят два километра ливневки 

РИА Недвижимость 7 часов назад
МОСКВА, 16 мар — РИА Недвижимость. В районе Северный на северо-востоке Москвы построят два километра ливневки, говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста.
"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы на заседании 15 марта 2018 года одобрила проект планировки территории коллектора дождевой канализации в районе Северный (СВАО)", — сообщается в нем.
Проект планировки охватывает территорию площадью 8,5 гектара. Новый коллектор пройдет от 4-го микрорайона до Челобитьевского шоссе. Проект планировки разработан за счет бюджета города Москвы, добавляется в сообщении.
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