Семь станций метро Москвы капитально отремонтируют до конца апреля 2019 года

В вестибюлях и подземных переходах семи станций московского метро к концу апреля 2019 года сделают капитальный ремонт, на эти цели выделили 975 миллионов рублей, сообщается на сайте RosTender.info.

«Будут благоустроены станции «Преображенская площадь», «ВДНХ», «Нагатинская», «Улица 1905 года», «Войковская», «Ботанический сад» и «Черкизовская». Администрация Московского метрополитена объявила тендер для строительных организаций, заявки на который можно подать до 28 марта», — говорится в сообщении.

Пятого апреля выберут подрядчика, которому предстоит заменить гранит полов и лестниц с устройством обогрева, навигации для слабовидящих и колясочного спуска для маломобильных граждан. Планируется заменить мрамор стен и обработать их антивандальными составами и антиграффити, ликвидировать течи в потолке и стенах и выполнить другие работы.

Кроме того, в вестибюлях снесут старые киоски мелкорозничной торговли и заменят их на новые, поставят интерактивные стойки информации. На время ремонта станции будут работать в обычном режиме, но планируется частично закрывать лестничные марши и подземные переходы.

Как уточняется в сообщении, ремонт начнется с 1 октября 2018 года, по плану он должен быть завершен 28 апреля 2019 года. Финансирование ведется из собственных средств метрополитена.