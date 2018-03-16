Жителей Воронежской области в выходные ждут метель и дождь 

В регионе вновь похолодает. Тёплая погода покинет Воронежскую область уже в выходные. Погода в субботу и воскресенье явно не порадует жителей региона: синоптики Воронежского гидрометцентра обещают метель, которая сменится снегом с дождём. В субботу, 17 марта, в Воронеже ночью умеренный, днём сильный снег, температура ночью 8-10 градусов мороза, днём — 2-4 градуса мороза, облачно с прояснениями. В районах области ночью 6-11 градусов мороза, умеренный, местами небольшой снег, метель. Днём воздух прогреется до +6. Ожидается сильный снег с дождём, из-за чего произойдёт налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица. Ситуацию усугубит ветер с порывами до 16 м/с. В воскресенье, 18 марта, в Воронеже в течение суток 6-8 градусов мороза. Ночью сильный, днём небольшой снег. В районах области ночью 6-11 градусов мороза, сильный снег и дождь. Днём до +1 и небольшой снег, на юге области — с дождём. По-прежнему ожидается гололедица, налипание мокрого снега и порывистый ветер. Екатерина Трещикова