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Жителей Воронежской области в выходные ждут метель и дождь
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Жителей Воронежской области в выходные ждут метель и дождь 

Вести Воронеж 7 часов назад
Фото: Вести Воронеж
В регионе вновь похолодает. Тёплая погода покинет Воронежскую область уже в выходные. Погода в субботу и воскресенье явно не порадует жителей региона: синоптики Воронежского гидрометцентра обещают метель, которая сменится снегом с дождём. В субботу, 17 марта, в Воронеже ночью умеренный, днём сильный снег, температура ночью 8-10 градусов мороза, днём — 2-4 градуса мороза, облачно с прояснениями. В районах области ночью 6-11 градусов мороза, умеренный, местами небольшой снег, метель. Днём воздух прогреется до +6. Ожидается сильный снег с дождём, из-за чего произойдёт налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица. Ситуацию усугубит ветер с порывами до 16 м/с. В воскресенье, 18 марта, в Воронеже в течение суток 6-8 градусов мороза. Ночью сильный, днём небольшой снег. В районах области ночью 6-11 градусов мороза, сильный снег и дождь. Днём до +1 и небольшой снег, на юге области — с дождём. По-прежнему ожидается гололедица, налипание мокрого снега и порывистый ветер. Екатерина Трещикова
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