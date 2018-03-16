Желающим обогатиться на ЧМ-2018 «дали по рукам»

В Москве появилась памятка для желающих сдавать жилье на время ЧМ-2018

"Документ содержит ответы на часто задаваемые вопросы: как подготовить квартиру к сдаче и где найти арендаторов, как обезопасить себя от непредвиденных ситуаций и почему не стоит завышать цену. Памятку планируют разместить на информационных стендах в более чем 200 учреждениях города, а также в районных управах", — говорится в сообщении. Информационную памятку выпустили в Москве для желающих сдать жилье в аренду гостям чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается на портале мэра столицы.

По данным департамента спорта и туризма города Москвы, для квартир, в отличие от гостиниц, не установлена максимально допустимая цена, однако если собственник жилья необоснованно завышает цену, то его предложение, скорее всего, проигнорируют.

Ка отмечается, в памятке обращают внимание на необходимость сообщать о прибытии гостей из-за рубежа. Заключая договор с арендатором, принимающая сторона обязана оформить уведомление о прибытии иностранного гражданина. Этот документ вместе с копиями паспортов арендатора и арендодателя, миграционной карты, визы или паспорта болельщика нужно предоставить в отделы по вопросам миграции главного управления МВД России , если иностранец снял квартиру на срок от суток и более.

Также после отъезда гостя собственник обязан уплатить налоги. Для этого ему необходимо оформить справку 3-НДФЛ, указав полученные от сделки доходы, и подать ее в местное отделение налоговой.