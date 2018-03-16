Ещё
Желающим обогатиться на ЧМ-2018 «дали по рукам»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве появилась памятка для желающих сдавать жилье на время ЧМ-2018 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Информационную памятку выпустили в Москве для желающих сдать жилье в аренду гостям чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается на портале мэра столицы.
"Документ содержит ответы на часто задаваемые вопросы: как подготовить квартиру к сдаче и где найти арендаторов, как обезопасить себя от непредвиденных ситуаций и почему не стоит завышать цену. Памятку планируют разместить на информационных стендах в более чем 200 учреждениях города, а также в районных управах", — говорится в сообщении.
По данным департамента спорта и туризма города Москвы, для квартир, в отличие от гостиниц, не установлена максимально допустимая цена, однако если собственник жилья необоснованно завышает цену, то его предложение, скорее всего, проигнорируют.
Ка отмечается, в памятке обращают внимание на необходимость сообщать о прибытии гостей из-за рубежа. Заключая договор с арендатором, принимающая сторона обязана оформить уведомление о прибытии иностранного гражданина. Этот документ вместе с копиями паспортов арендатора и арендодателя, миграционной карты, визы или паспорта болельщика нужно предоставить в отделы по вопросам миграции главного управления МВД России, если иностранец снял квартиру на срок от суток и более.
Также после отъезда гостя собственник обязан уплатить налоги. Для этого ему необходимо оформить справку 3-НДФЛ, указав полученные от сделки доходы, и подать ее в местное отделение налоговой.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
РИА Новости: последние новости
Туристам и футбольным болельщикам расскажут о Москве "с колес" В центре Москвы установили памятную доску Борису Немцову В Московском регионе в пятницу ожидается мороз до минус 13 градусов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля556
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки100
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина101
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»397
Порошенко предложили заткнуться в ответ131
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение