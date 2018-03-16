Ещё
Коллектор дождевой канализации длиной более 2 км будет построен в районе Северный
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коллектор дождевой канализации длиной более 2 км будет построен в районе Северный 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Коллектор дождевой канализации планируется построить в районе Северный, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 15 марта 2018 г. одобрила проект планировки территории коллектора дождевой канализации в районе Северный (СВАО). Проект планировки охватывает территорию ориентировочной площадью 8,5 га», — говорится в сообщении.
Уточняется, что новый коллектор пройдет от 4-го мкр-на до Челобитьевского шоссе. Его длина составит почти 2,3 км. Проект планировки разработан за счет бюджета Москвы.
Агентство «Москва»: последние новости
Около 50 тыс. посетителей планирует принять Музей архитектуры им. А.Щусева в 2018 г. Ремонт подуличного перехода на станции метро «Беговая» будет завершен в мае М.Хуснуллин: Интеграцию Каховской линии метро в БКЛ планируется начать до конца года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму256
Мясорубка в Гудаури48
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России189
Третья мировая война наступила для Климкина131
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение