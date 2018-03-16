Коллектор дождевой канализации длиной более 2 км будет построен в районе Северный

Коллектор дождевой канализации планируется построить в районе Северный, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , на заседании 15 марта 2018 г. одобрила проект планировки территории коллектора дождевой канализации в районе Северный (СВАО). Проект планировки охватывает территорию ориентировочной площадью 8,5 га», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новый коллектор пройдет от 4-го мкр-на до Челобитьевского шоссе. Его длина составит почти 2,3 км. Проект планировки разработан за счет бюджета Москвы.