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Первые подснежники зацветут в Московском регионе в апреле
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Первые подснежники зацветут в Московском регионе в апреле 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
В Москве и Подмосковье почки на деревьях и первые подснежники из-за продолжительной зимы появятся только в апреле, сообщил РИАМО в пятницу главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк.
«В этом году в Московском регионе выпало много снега, весна немного затягивается. Из-за этого первые подснежники и почки на деревьях расцветут до конца апреля», — сказал Дубенюк.
Он добавил, что сроки появления первых подснежников и почек на деревьях могут отставать от нормы на 1-2 недели.
Также специалист отметил, что при становлении среднесуточной температуры в плюс 3-5 градусов в Москве и Подмосковье начнут просыпаться после зимней спячки насекомые.
По прогнозу синоптиков, сугробы в Москве сохранятся в течение всего марта и начнут таять только в первой декаде апреля. Полное «уничтожение» снега ожидается к 16 апреля. При этом синоптики отметили, что подобные прогнозы очень сложны и не могут быть точными.
В прошлом году первые подснежники распустились 13 марта в подмосковном Пушкине.
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