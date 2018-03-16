Ещё
Синоптики: на выходных в Ростове будет дождливо и пасмурно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики: на выходных в Ростове будет дождливо и пасмурно 

161.ru 7 часов назад
Фото: 161.ru
В конце недели в Ростове сохранится пасмурная погода. Местами ожидаются небольшие и кратковременные дожди.
— Днем в субботу воздух прогреется до +8 градусов, прогнозируются осадки. Ночью будет сухо, а столбик термометра опустится до -3 градусов, — сообщают в местном Гидрометцентре.
А в воскресенье станет еще теплее. Днем температура воздуха составит +13 градусов, а ночью +4 градуса. В этот день также ожидаются кратковременные дожди.
С понедельника по пятницу в Ростове была переменная облачность и шли кратковременные дожди.
161.ru: последние новости
Донские ветераны ко Дню Победы получат по 2200 рублей Синоптики: в Ростове ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о самоубийстве донского школьника
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму
Мясорубка в Гудаури49
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России190
Третья мировая война наступила для Климкина132
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение