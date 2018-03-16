Синоптики: на выходных в Ростове будет дождливо и пасмурно

В конце недели в Ростове сохранится пасмурная погода. Местами ожидаются небольшие и кратковременные дожди.

— Днем в субботу воздух прогреется до +8 градусов, прогнозируются осадки. Ночью будет сухо, а столбик термометра опустится до -3 градусов, — сообщают в местном Гидрометцентре.

А в воскресенье станет еще теплее. Днем температура воздуха составит +13 градусов, а ночью +4 градуса. В этот день также ожидаются кратковременные дожди.

С понедельника по пятницу в Ростове была переменная облачность и шли кратковременные дожди.