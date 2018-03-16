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В Москве усилят безопасность на городском транспорте
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В Москве усилят безопасность на городском транспорте в день выборов 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Безопасность на городском транспорте Москвы усилят 18 марта — в день выборов президента России, сообщил РИА Новости заммэра Москвы, глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.
"Будут усилены меры безопасности на всех видах транспорта", — сказал он.
Ранее сообщалось, что столичный транспорт в воскресенье, 18 марта, будет работать по расписанию будних дней.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента является восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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