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В Омске на два дня ограничат движение в центре города
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В Омске на два дня ограничат движение в центре города 

АиФ-Омск 7 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Соответствующее распоряжение мэрия опубликовала на своём официальном сайте.
17 и 18 марта в Омске перекроют движение в центре города. Так с 10.00 17 марта до 06.00 18 марта ограничат движение автотранспорта на улице Ленина (на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь), Банковском переулке на участке от улицы Певцова до Соборной площади) на улице Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до улицы Красина), на улице Тарской (на участке от улицы Ленина до улицы Красина).
Добавим, что улицы перекроют из-за подготовки и проведения митинга в честь очередной годовщины присоединения Крыма к России.
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