В Москве на остановках увеличат число билетных автоматов 

Число билетных автоматов на остановках в Москве увеличится почти до 200, сообщил РИА Новости заммэра Москвы, глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.
"До конца года на московских остановках установят 74 автомата по продаже билетов. Таким образом, их число увеличится до 195", — сказала Ликсутов.
Он отметил, что с помощью новых терминалов можно пополнять карту "Тройка", социальные карты школьника и студента, приобретать билеты "Единый" различных номиналов. Заммэра напомнил, что терминалы принимают к оплате не только наличные, но и банковские карты, в том числе бесконтактные.