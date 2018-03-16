В Москве на остановках увеличат число билетных автоматов

"До конца года на московских остановках установят 74 автомата по продаже билетов. Таким образом, их число увеличится до 195", — сказала Ликсутов. Число билетных автоматов на остановках в Москве увеличится почти до 200, сообщил РИА Новости заммэра Москвы, глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов

Он отметил, что с помощью новых терминалов можно пополнять карту "Тройка", социальные карты школьника и студента, приобретать билеты "Единый" различных номиналов. Заммэра напомнил, что терминалы принимают к оплате не только наличные, но и банковские карты, в том числе бесконтактные.