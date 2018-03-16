Аналитики назвали стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве

Минимальная ставка аренды квартиры в Москве составляет 20 тысяч рублей в месяц, пишет Lenta.ru . За эти деньги можно снять «однушку» без отделки и мебели в районе Северное Бутово. Квартира расположена на 16 этаже 17-этажного дома на улице Маршала Савицкого, в пяти минутах езды от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».

Второе место в списке недорогого жилья в аренду заняла однокомнатная квартира за 21 тысячу рублей в месяц. Она находится на последнем этаже пятиэтажки на Волгоградском проспекте, в 15 минутах ходьбы от станции «Кузьминки». Мебели в ней почти нет.

Третье место в рейтинге заняла однокомнатная квартира, не требующая ремонта, с необходимой мебелью и бытовой техникой. Она расположена на четвертом этаже 25-этажного нового дома на Синявинской улице, в 15 минутах езды от станции метро «Речной вокзал». Снять ее можно за 23 тысячи рублей в месяц.

По оценке аналитиков, каждая десятая съемная квартира в Москве непригодна для проживания, около 20% жилых площадей требуют косметического ремонта, а в 30% объектов — устаревшая мебель. Современный ремонт выполнен в не более чем 40% съемных квартир.