Ещё
Аналитики назвали стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аналитики назвали стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве 

Inmyroom 9 часов назад
Фото: Inmyroom
Минимальная ставка аренды квартиры в Москве составляет 20 тысяч рублей в месяц, пишет Lenta.ru. За эти деньги можно снять «однушку» без отделки и мебели в районе Северное Бутово. Квартира расположена на 16 этаже 17-этажного дома на улице Маршала Савицкого, в пяти минутах езды от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».
Второе место в списке недорогого жилья в аренду заняла однокомнатная квартира за 21 тысячу рублей в месяц. Она находится на последнем этаже пятиэтажки на Волгоградском проспекте, в 15 минутах ходьбы от станции «Кузьминки». Мебели в ней почти нет.
Третье место в рейтинге заняла однокомнатная квартира, не требующая ремонта, с необходимой мебелью и бытовой техникой. Она расположена на четвертом этаже 25-этажного нового дома на Синявинской улице, в 15 минутах езды от станции метро «Речной вокзал». Снять ее можно за 23 тысячи рублей в месяц.
По оценке аналитиков, каждая десятая съемная квартира в Москве непригодна для проживания, около 20% жилых площадей требуют косметического ремонта, а в 30% объектов — устаревшая мебель. Современный ремонт выполнен в не более чем 40% съемных квартир.
Inmyroom: последние новости
В Музее Москвы проходит выставка старых квартир На территории бывшего завода «Серп и Молот» построят необычный мост К 2025 году московское метро могут увеличить в два раза
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму256
Мясорубка в Гудаури48
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России189
Третья мировая война наступила для Климкина131
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение