Погрелись на солнышке — и хватит: в выходные в Екатеринбурге похолодает

Весеннее солнце не долго грело, в выходные температура вновь опустится. Если сегодня днём в городе была плюсовая температура, то в воскресенье тепла ждать не следует.

По данным Екатеринбургского гидрометцентра, 17 марта будет небольшой снег и +3 °С и ветрено, а 18 марта уже -5 °С и метель.

Подробный прогноз погоды на ближайшие дни в Екатеринбурге

В субботу, 17 марта: облачно с прояснениями, небольшой снег, днём мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью -3… -5 °С. Ветер юго-западный, западный 4–9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 18 марта: облачно с прояснениями, снег, метель, ночью -12… -14 °С, днём -3… -5 °С. Ветер юго-западный 4–9 метров в секунду.

В понедельник, 19 марта: облачно с прояснениями, снег, метель. Ночью -13… -15 °С, днём -5… -7°С. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду.

В начале февраля ёжик Пых из Екатеринбургского зоопарка предсказал погоду на весну. Он сделал непростой выбор между двумя мисками с червяками.