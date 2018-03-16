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Погрелись на солнышке — и хватит: в выходные в Екатеринбурге похолодает
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Погрелись на солнышке — и хватит: в выходные в Екатеринбурге похолодает 

e1.ru 20 часов назад
Фото: e1.ru
Весеннее солнце не долго грело, в выходные температура вновь опустится. Если сегодня днём в городе была плюсовая температура, то в воскресенье тепла ждать не следует.
По данным Екатеринбургского гидрометцентра, 17 марта будет небольшой снег и +3 °С и ветрено, а 18 марта уже -5 °С и метель.
Подробный прогноз погоды на ближайшие дни в Екатеринбурге:
В субботу, 17 марта: облачно с прояснениями, небольшой снег, днём мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью -3… -5 °С. Ветер юго-западный, западный 4–9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.
В воскресенье, 18 марта: облачно с прояснениями, снег, метель, ночью -12… -14 °С, днём -3… -5 °С. Ветер юго-западный 4–9 метров в секунду.
В понедельник, 19 марта: облачно с прояснениями, снег, метель. Ночью -13… -15 °С, днём -5… -7°С. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду.
В начале февраля ёжик Пых из Екатеринбургского зоопарка предсказал погоду на весну. Он сделал непростой выбор между двумя мисками с червяками.
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