Снегопады парализуют движение автотранспорта в крупных российских городах

В четверг, 15 марта, в Москве прошел сильный снег, который почти парализовал автомобильное движение, сообщает PRIMPRESS.

Примерно такая же картина наблюдалась в этот день и во Владивостоке , на который также обрушился снегопад.

При этом к выпадению осадков дорожные службы были готовы. Снегоуборочная техника МБУ «Содержание городских территорий» оперативно приступила к обработке дорог противогололедными реагентами.

Отметим, что для оперативной борьбы со снегопадами, никакому российскому городу не хватает ни бюджета, ни техники, в том числе и Москве, годовой бюджет которой составляет порядка 2,2 триллионов рублей.