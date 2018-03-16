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Снегопады парализуют движение автотранспорта в крупных российских городах
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Снегопады парализуют движение автотранспорта в крупных российских городах 

Primpress 11 часов назад
Фото: Primpress
В четверг, 15 марта, в Москве прошел сильный снег, который почти парализовал автомобильное движение, сообщает PRIMPRESS.
Примерно такая же картина наблюдалась в этот день и во Владивостоке, на который также обрушился снегопад.
При этом к выпадению осадков дорожные службы были готовы. Снегоуборочная техника МБУ «Содержание городских территорий» оперативно приступила к обработке дорог противогололедными реагентами.
Отметим, что для оперативной борьбы со снегопадами, никакому российскому городу не хватает ни бюджета, ни техники, в том числе и Москве, годовой бюджет которой составляет порядка 2,2 триллионов рублей.
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