Ещё
Погода 18 марта в Новосибирске — в день выборов Президента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода 18 марта в Новосибирске — в день выборов Президента 

Все новости Новосибирской области 11 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Первая половина недели в Новосибирске выдалась холодной с температурным фоном ниже климатической нормы на четыре-десять градусов, рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. Кое-где даже были зафиксированы температурные рекорды — например, 14 марта в Чанах похолодало до минус 30 градусов, что на целый градус перебило предыдущий рекорд для этого дня.
Морозы были связаны с вторжением холодного антициклона из районов Северного Урала. Однако его уход на восток приводит к постепенному потеплению. Ночью 17 и 18 марта столбик термометра опустится до 7-14 градусов мороза, днем будет существенно теплее: от плюс 2 до минус 4 градусов в субботу и до 4 градусов тепла в воскресенье.
«17 и 18 марта осадки маловероятны. В утренние часы могут быть туманы, дымки и гололедица на дорогах, конечно. Это нужно красным подчеркивать», — предупредил Ренад Ягудин.
Росгидрометцентр полностью солидарен с новосибирскими синоптиками, а вот их зарубежные коллеги из Weather.com дают более прохладный сценарий — минус 2 градуса в субботу и от 0 до минус 1 градуса в воскресенье. Самый суровый прогноз — на «Яндекс. Погоде». Сервис предсказывает минус 4-9 градусов в субботу и минус 1-6 градусов в воскресенье.
На сайте VN.ru всегда можно узнать погоду в данный момент по районам Новосибирской области. Для этого достаточно нажать интерактивную кнопку «Карта погоды» в левой колонке сайта в меню «Разделы» и по ссылке перейти на сервис областного правительства «Погода OnLine». Более подробную инструкцию читайте по ссылке.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Москвичи построят платные парковки в центре Новосибирска Тысячи людей пришли в МХТ попрощаться с Олегом Табаковым С какого числа весенние каникулы-2018 в школах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму264
Мясорубка в Гудаури50
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России189
Третья мировая война наступила для Климкина135
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение