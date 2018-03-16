Погода 18 марта в Новосибирске — в день выборов Президента

Первая половина недели в Новосибирске выдалась холодной с температурным фоном ниже климатической нормы на четыре-десять градусов, рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин . Кое-где даже были зафиксированы температурные рекорды — например, 14 марта в Чанах похолодало до минус 30 градусов, что на целый градус перебило предыдущий рекорд для этого дня.

Морозы были связаны с вторжением холодного антициклона из районов Северного Урала. Однако его уход на восток приводит к постепенному потеплению. Ночью 17 и 18 марта столбик термометра опустится до 7-14 градусов мороза, днем будет существенно теплее: от плюс 2 до минус 4 градусов в субботу и до 4 градусов тепла в воскресенье.

«17 и 18 марта осадки маловероятны. В утренние часы могут быть туманы, дымки и гололедица на дорогах, конечно. Это нужно красным подчеркивать», — предупредил Ренад Ягудин.

Росгидрометцентр полностью солидарен с новосибирскими синоптиками, а вот их зарубежные коллеги из Weather.com дают более прохладный сценарий — минус 2 градуса в субботу и от 0 до минус 1 градуса в воскресенье. Самый суровый прогноз — на «Яндекс. Погоде». Сервис предсказывает минус 4-9 градусов в субботу и минус 1-6 градусов в воскресенье.