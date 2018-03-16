Ещё
Пробный поезд до «Беговой» на зелёной ветке петербургского метро могут запустить в апреле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пробный поезд до «Беговой» на зелёной ветке петербургского метро могут запустить в апреле 

RT на русском 14 часов назад
Первый пробный поезд от действующей станции «Приморская» до новой станции «Беговая» на зелёной ветке Петербургского метрополитена могут запустить в середине апреля 2018 года. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на «Метрострой». Основные строительно-монтажные работы завершены. Полностью выполнены укладка путевого бетона, монтаж рельсо-шпальной решётки и верхнее строение пути. Монтаж контактного рельса осуществлён на 86%.
Пусковые работы стартовали на участке со станциями «Новокрестовская» и «Беговая».
Кроме того, испытания подтвердили, что конструкция тоннеля отвечает эксплуатационным параметрам.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге закрывали часть метро из-за работ по реконструкции.
RT на русском: последние новости
Реконструкцию Каховской линии метро в Москве планируют начать до конца 2018 года Гидрометцентр сообщил о возвращении зимних морозов в Москву на выходных На Крымском валу в Москве столкнулись четыре автомобиля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму
Мясорубка в Гудаури49
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России190
Третья мировая война наступила для Климкина132
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение