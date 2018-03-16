Пробный поезд до «Беговой» на зелёной ветке петербургского метро могут запустить в апреле 

Первый пробный поезд от действующей станции «Приморская» до новой станции «Беговая» на зелёной ветке Петербургского метрополитена могут запустить в середине апреля 2018 года. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на «Метрострой». Основные строительно-монтажные работы завершены. Полностью выполнены укладка путевого бетона, монтаж рельсо-шпальной решётки и верхнее строение пути. Монтаж контактного рельса осуществлён на 86%.
Пусковые работы стартовали на участке со станциями «Новокрестовская» и «Беговая».
Кроме того, испытания подтвердили, что конструкция тоннеля отвечает эксплуатационным параметрам.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге закрывали часть метро из-за работ по реконструкции.