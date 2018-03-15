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Февральская погода временно вернется
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Февральская погода временно вернется 

Вечерняя Москва 19 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
17 и 18 марта в столицу вернутся февральские морозы. По прогнозам синоптиков, зима будет держать позиции еще минимум три дня.
По данным Гидрометцентра, 17 марта вероятен небольшой снег, погода будет облачной с редкими прояснениями. Температура воздуха ночью составит до -19-17 градусов по Цельсию, а днем — от 9-7 градусов ниже нуля.
На следующий день осадков не ожидается. Ночью будет так же холодно, как и днем раньше, а к полудню воздух прогреется до -7-5 градусов. По-настоящему зимние погодные условия и потоки холодного воздуха объясняются сильным воздействием антициклона, пришедшего в город из Скандинавии еще в четверг.
Таким образом, среднесуточная температура на выходных опустится почти на 10 градусов ниже нормы. Пусть поразившие столицу снегопады и отступят, об окончательной смене сезонов говорить пока рано. По прогнозам синоптиков, долгожданная климатическая весна придет в столицу не раньше начала следующей недели.
Ранее службы безопасности города настоятельно рекомендовали водителям частного транспорта оставить автомобили в связи с потенциально опасными погодными условиями.
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