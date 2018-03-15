Попробуй жизнь на вкус: стартует фестиваль еды

С 17 по 18 марта в Москве пройдет фестиваль «Мос/ Еда!». В городе будут работать 1547 площадок. Любители вкусной и полезной пищи смогут попробовать и приобрести свежие и качественные продукты со всей страны.

Посетить одну из самых масштабных гастрономических ярмарок 17 марта можно с 17:00 до 20:00, а 18-го — с 08:00 до 20:00.

mos.ru. Лучшие продукты представят в каждом районе столицы. С полным списком адресов площадок можно ознакомиться на официальном сайте мэра и Правительства Москвы

Перед посетителями фестиваля стоит серьезная задача: им необходимо выбрать самые вкусные продукты. Понравившиеся товары гостям предложат отметить в специальных буклетах для голосования. Получить бланки можно на любой из фестивальных площадок. После подсчета голосов сформируют список товаров и регионов-поставщиков для каждой городской ярмарки.

Весна в столице богата на яркие мероприятия. Для тех, кто гастрономическим приключениям предпочитает знакомство с культурными особенностями регионов страны, с 7 по 25 марта в Москве проходит фестиваль «Народные художественные промыслы России». На площади Революции представлены елецкие кружева, ярославская майолика, семеновская роспись, скопинская керамика и многое другое. Посмотреть уникальные предметы можно с понедельника по четверг с 11:00 до 20:00, а с пятницы по воскресенье — с 11:00 до 21:00.

Ценители театрального искусства смогут посетить бесплатные спектакли фестиваля «Золотая маска в городе» с 13 марта по 14 апреля. Актеры выступят на 12 площадках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк , министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг:

— На фестивале представят продукцию, которую затем будут продавать на ярмарках выходного дня. Ярмарки выходного дня по традиции начнут работу во второй половине апреля. На фестивале «Мос/ Еда!» представим мясную и плодоовощную продукцию.