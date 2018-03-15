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Ремонт перехода на станции «Беговая» завершат в мае
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Ремонт подуличного перехода на станции метро «Беговая» будет завершен в мае 

Агентство «Москва» 16 часов назад
Фото: Wikimedia Commons
На станции «Беговая» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена отремонтируют подуличный переход, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.
«В рамках проведения дополнительных работ по капитальному ремонту на станции «Беговая» закрыты для передвижения пассажиров два лестничных марша и частично закрыт подземный переход северного вестибюля. Работы планируется завершить в мае 2018 г.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для спуска на станцию и выхода в город пассажиры могут воспользоваться лестничными маршами, расположенными в непосредственной близости от закрытых.
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