Ремонт перехода на станции «Беговая» завершат в мае

Ремонт подуличного перехода на станции метро «Беговая» будет завершен в мае

«В рамках проведения дополнительных работ по капитальному ремонту на станции «Беговая» закрыты для передвижения пассажиров два лестничных марша и частично закрыт подземный переход северного вестибюля. Работы планируется завершить в мае 2018 г.», — говорится в сообщении. На станции «Беговая» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена отремонтируют подуличный переход, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.

Уточняется, что для спуска на станцию и выхода в город пассажиры могут воспользоваться лестничными маршами, расположенными в непосредственной близости от закрытых.