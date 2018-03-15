В Москве на фиолетовой ветке метро задерживаются поезда 

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Поезда на Таганско-Краснопресненской линии московского метро идут с задержками по техническим причинам, сообщила сотрудница горячей линии столичной подземки.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, поезда по направлению из центра от станции «Пролетарская» следуют с увеличенными интервалами.
"Увеличены интервалы по техническим причинам", — сказала сотрудница метрополитена.
По её словам, в случае опоздания на работу пассажиры метро могут оформить справки о причинах в службах метрополитена.