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Столичные школьники отправятся в арктическую экспедицию
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Столичные школьники отправятся в арктическую экспедицию 

Москва меняется 21 час назад
Фото: Москва меняется
Московские школьники в апреле отправятся в арктическую экспедицию на дрейфующую ледовую базу «Барнео». Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
«ГКУ «Центр дополнительного образования „Лаборатория путешествий“ объявил открытый конкурс на оказание услуг по обеспечению экспедиции.
Победитель конкурса будет обязан организовать перевозку в общей сложности 32 человек (включая несовершеннолетних детей) по маршруту Москва — дрейфующая станция „Барнео“, „Барнео“ — Северный полюс и обратно (Северный полюс — „Барнео“, „Барнео“ — Москва). Как указано в документах, участники отправятся в экспедицию 15 апреля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что исполнитель должен будет обеспечить всех участников экспедиции необходимым снаряжением и оборудованием, а также установить взаимодействие с МЧС.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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