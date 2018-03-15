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Пятиэтажные дома первого периода индустриального домостроения в Останкине снесут в этом году
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Пятиэтажные дома первого периода индустриального домостроения в Останкине снесут в этом году 

Управа Останкинского района 21 час назад
Фото: Управа Останкинского района
В этом году в СВАО завершится программа сноса пятиэтажек первого периода индустриального домостроения. В Останкине разберут корпуса домов на улице Годовикова, 10. Всего же в столице планируют разобрать 19 таких домов, сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
— Без учета домов, которые будут снесены по новой программе реновации, в этом году предполагается демонтировать 19 пятиэтажек общей площадью 67,6 тыс. кв. метров, — отметил Бочкарев, добавив, что, таким образом, программа будет полностью завершена не только в СВАО, но и в ЮЗАО.
Напомним, в Останкине остались две ветхие пятиэтажки — это корпуса 1 и 2 дома 10 по улице Годовикова. Жильцы дома переедут в построенный по-соседству дом, на Большой Марьинской, 11; сейчас в квартирах ведутся отделочные работы. (иб)
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