Пятиэтажные дома первого периода индустриального домостроения в Останкине снесут в этом году

В этом году в СВАО завершится программа сноса пятиэтажек первого периода индустриального домостроения. В Останкине разберут корпуса домов на улице Годовикова, 10. Всего же в столице планируют разобрать 19 таких домов, сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев

— Без учета домов, которые будут снесены по новой программе реновации, в этом году предполагается демонтировать 19 пятиэтажек общей площадью 67,6 тыс. кв. метров, — отметил Бочкарев, добавив, что, таким образом, программа будет полностью завершена не только в СВАО, но и в ЮЗАО.

Напомним, в Останкине остались две ветхие пятиэтажки — это корпуса 1 и 2 дома 10 по улице Годовикова. Жильцы дома переедут в построенный по-соседству дом, на Большой Марьинской, 11; сейчас в квартирах ведутся отделочные работы. (иб)