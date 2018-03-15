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В Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков за неполные сутки
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В Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков за неполные сутки 

ТВ Центр 21 час назад
Фото: ТВ Центр
Днем и ночью в четверг в столице выпало шесть миллиметров осадков в виде снега и мокрого снега. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.
"За неполные сутки прирост осадков в Москве составил около 18% месячной нормы, которая в марте насчитывает 34 миллиметра", — говорится в сообщении.
Ранее синоптики сообщили, что в пятницу в столичный регион вернутся морозы. Предстоящей ночью температура в городе понизится до минус 10-12 градусов. В субботу, воскресенье и понедельник в Москве ночью местами подморозит до минус 19, а в Подмосковье — до минус 22 градусов.
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