В Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков за неполные сутки

Днем и ночью в четверг в столице выпало шесть миллиметров осадков в виде снега и мокрого снега. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.

"За неполные сутки прирост осадков в Москве составил около 18% месячной нормы, которая в марте насчитывает 34 миллиметра", — говорится в сообщении.