Два навеса над лестничными спусками в подуличный переход установят на станции метро «Бабушкинская»

Два навеса над лестничными спусками в подуличный переход установят на станции «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, сообщает единый транспортный портал.

«Два навеса над лестничными спусками в подуличный переход установят на станции «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии. Новые навесы защитят лестничные сходы от осадков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на время проведения работ по установке навесов для передвижения пассажиров будут временно закрыты два лестничных марша, ведущих на ул. Енисейская. Для выхода в город и спуска на станцию пассажиры могут использовать противоположные лестничные сходы.

Уточняется, что вместе с установкой навесов будут отремонтированы лестничные сходы.