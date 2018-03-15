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Два навеса над лестничными спусками в подуличный переход установят на станции метро «Бабушкинская»
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Два навеса над лестничными спусками в подуличный переход установят на станции метро «Бабушкинская» 

Агентство «Москва» 21 час назад
Два навеса над лестничными спусками в подуличный переход установят на станции «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, сообщает единый транспортный портал.
«Два навеса над лестничными спусками в подуличный переход установят на станции «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии. Новые навесы защитят лестничные сходы от осадков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на время проведения работ по установке навесов для передвижения пассажиров будут временно закрыты два лестничных марша, ведущих на ул. Енисейская. Для выхода в город и спуска на станцию пассажиры могут использовать противоположные лестничные сходы.
Уточняется, что вместе с установкой навесов будут отремонтированы лестничные сходы.
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