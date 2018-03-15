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Владимир Жидкин: С начала 2018 года введено в эксплуатацию 58 тысяч квадратов индивидуального жилья
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Владимир Жидкин: С начала 2018 года введено в эксплуатацию 58 тысяч квадратов индивидуального жилья 

Администрация поселения Вороновское 22 часа назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив Объем ввода в эксплуатацию индивидуального жилья в Новой Москве вырос в четыре раза за первые два месяца 2018 года. Об этом 15 марта сообщили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва».
— За январь и февраль 2018 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов было введено в эксплуатацию более 58 тысяч квадратных метров жилой площади. Это в четыре раза больше чем за первые два месяца в 2017 году, — отметил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
Добавим, что с 2012 года в Новой Москве было введено в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров малоэтажного индивидуального жилья.
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