Владимир Жидкин: С начала 2018 года введено в эксплуатацию 58 тысяч квадратов индивидуального жилья

Фото: архив Объем ввода в эксплуатацию индивидуального жилья в Новой Москве вырос в четыре раза за первые два месяца 2018 года. Об этом 15 марта сообщили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва» — За январь и февраль 2018 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов было введено в эксплуатацию более 58 тысяч квадратных метров жилой площади. Это в четыре раза больше чем за первые два месяца в 2017 году, — отметил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин Добавим, что с 2012 года в Новой Москве было введено в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров малоэтажного индивидуального жилья.