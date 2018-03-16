Москвичам станет удобнее посещать столичные библиотеки

Уже в этом году для удобства горожан в столичных библиотеках появится единый читательский билет.

— В этом году мы ставим для себя задачу внедрить единый читательский билет, который позволит любому человеку войти в любой дом культуры, а не там, где он прописан или где он зарегистрирован, — сообщил руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский . — И, конечно, внедрить единый электронный каталог изданий.

На сегодняшний день фонды московских библиотек насчитывают около 20 миллионов книг, которыми пользуются 1,9 миллиона читателей. Кроме того, в библиотеках проводятся различные культурные мероприятия и акции. Также обновляется и техническая база этих учреждений культуры.