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Москва вошла в тройку мировых лидеров в дорожном строительстве
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Москва вошла в тройку мировых лидеров в дорожном строительстве 

Вести.Ru 22 часа назад
Фото: Вести.Ru
В ближайшие три года в Москве построят 271 километр дорог, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. В 2018-2020 годах планируется строительство 58 мостов, тоннелей и эстакад, также будет построен 31 пешеходный переход.
В этом году планируется ввод в эксплуатацию 110-115 километров дорог.
Хуснуллин отметил, что Москва по темпам дорожного строительства вошла в тройку мировых лидеров. «Больше нас строят только Пекин и Шанхай», — сказал он.
За 7 лет в Москве было построено около 700 километров дорог и почти 200 километров мостов, тоннелей и эстакад.
Также в ближайшие три года в Москве проложат порядка 126 километров линий метро. «Мы четко понимаем, что за три года построим 55 станций метро и шесть электродепо», — сообщил Хуснуллин.
До конца марта в столице должны открыться три станции: «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».
26 февраля в Москве был запущен первый участок Большой кольцевой линии метро.
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