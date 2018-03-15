Город для жизни: как строительные проекты меняют столицу

Сегодня на интерактивной карте «Все стройки Москвы» больше 1800 объектов: школы и поликлиники, дома и спорткомплексы, дороги и развязки, станции метро и торговые центры, храмы и отели. В таких объемах и такими темпами столица не строилась никогда.

Благодаря строителям маленькие москвичи идут в новые детские сады и школы, автомобилисты едут по реконструированным дорогам, открываются новые парки, стадионы и станции метро. Так Москва становится городом, удобным для жизни, — с комфортным жильем, уютными парками, хорошими возможностями для занятий спортом, рабочими местами недалеко от дома.

Метро ближе к дому

Создать удобный город, не развивая транспортную инфраструктуру, невозможно. Поэтому больше 70 процентов Адресной инвестиционной программы идет именно на эти цели. Особенно быстро растет подземка: за последние семь лет построено 114 километров линий, 61 станция метро и МЦК, шесть депо. Причем метро приходит и в отдаленные районы, жители которых давно его ждали. Заработали станции «Зябликово», «Марьина Роща», «Алма-Атинская», «Котельники», «Саларьево», «Румянцево» и другие.

В прошлом году пассажиров приняли три станции желтой ветки — «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки», связавшие юго-западные, западные и центральные районы города. А проекты продления зеленой ветки на север ждали своего часа еще с конца 1950-х, и только под новый, 2018 год поезда поехали до «Ховрина».

Сегодня 87 процентов москвичей живут в пешей доступности от метро, и их доля будет расти. Этот год станет годом метро: в планах ввести больше 50 километров линий и 21 станцию, среди которых и станции Большой кольцевой линии — самого масштабного проекта метрополитена. Пять из них уже приняли пассажиров в конце февраля: открылся первый участок ветки от «Делового центра» до «Петровского парка». Теперь больше 400 тысяч горожан могут добираться из одного района в другой, минуя центр.

Почти готовы три станции салатовой ветки, которые на 20 минут сократят время в пути из районов Дмитровский и Северный. Еще один крупный проект — Кожуховская ветка, которую достроят в 2019 году. Девять станций соединят Большую кольцевую с самыми дальними районами Москвы — Жулебином, Косино-Ухтомским и Некрасовкой.

Дорог больше — скорость выше

Не отстает и дорожное строительство. Каждый год город получает по 100 километров новых дорог, десятки эстакад и тоннелей. За семь лет протяженность магистралей выросла на 16 процентов, средняя скорость движения — на 13 процентов. Рекордным для Москвы по количеству новых дорог, эстакад, тоннелей и развязок стал 2017-й. За год построили и реконструировали 124 километра дорог, 37 искусственных сооружений и 30 пешеходных переходов.

Среди самых важных проектов — Северо-Восточная и Северо-Западная хорды. Первая соединит север и юго-восток города. В прошлом году открылся ее участок от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе, и теперь можно доехать с Перовской улицы до Северо-Восточной хорды и далее в районы Соколиная Гора, Преображенское, Восточное и Северное Измайлово. Северо-Западная хорда позволит добираться из северо-восточных районов Москвы в юго-западные и обратно, минуя центр. Один из последних открывшихся участков стал полноценным дублером Можайского шоссе и Мичуринского проспекта на отрезке от Мосфильмовской улицы до МКАД.

Сама кольцевая автодорога поехала быстрее благодаря новым развязкам. Вместо «клеверных листов» появляются направленные съезды, тоннели, эстакады — как, например, на развязке МКАД с Профсоюзной улицей. Первый этап реконструкции кольца закончили в прошлом году, и самые проблемные участки трасс разгрузились на четверть. Но это еще не все: в планах — модернизировать пересечение МКАД с Бесединским, Осташковским и Алтуфьевским шоссе, улицами Свободы, Поляны, Липецкой, Капотней и Верхние Поля.

От простых электричек до «Ласточек» и центральных диаметров

Полноценной составляющей городского транспорта становится железная дорога, во многом благодаря модернизации инфраструктуры. За последние семь лет ввели 189 километров путей и 12 путепроводов, связавших разные районы.

Город стал ближе благодаря МЦК, по которому каждый день ездят более 400 тысяч человек. Кольцо, по сути, стало еще одной линией метро с такими же тарифами, навигацией, сервисами. А еще — с комфортными «Ласточками», Wi-Fi, климат-контролем, розетками для зарядки телефонов и информационными панелями.

Лобней и Нахабино с Подольском. Скоро ближе станет и Подмосковье . Столицу с областью свяжут Московские центральные диаметры. Здесь сделают удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему и навигацию. Новые современные поезда будут ходить с шестиминутными интервалами. Первые два маршрута появятся в 2019 году и соединят Одинцово

Новые школы и поликлиники

Один из приоритетов градостроителей — социальные объекты. С 2011 года в Москве построили около 300 новых школ и детсадов с удобными классами, фотостудиями, лабораториями, мастерскими и бассейнами. Среди них и самая большая в стране школа: здание в Некрасовке рассчитано на 2100 детей. В ней есть артистические комнаты и спортивные залы, на территории — тренажеры, беговые дорожки, площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон и настольный теннис.

Впрочем, звание самой большой она скоро уступит школе на территории бывшей промзоны « ЗИЛ », которая сможет принять 2500 учеников. В планах до 2020 года — еще 129 учреждений образования, куда могут пойти 14 тысяч детей.

Больше будут строить и объектов здравоохранения: с 2011 по 2017 год их ввели 66, а в ближайшие три будет еще 62. Среди них есть уникальные. В прошлом году город получил новый корпус Морозовской детской больницы, где установили современное оборудование и открыли новые направления медицинской помощи в области экстренной сердечно-сосудистой хирургии, аритмологии и трансплантации органов и тканей. В этом году откроется первая клиника Московского международного медицинского кластера в «Сколкове», который строят по новым стандартам и технологиям медицинского обслуживания.

«Зарядье», «Лужники» и реновация — уникальные проекты Москвы

Уникальными стали и два других проекта прошлого года: «Зарядье» и «Лужники». «Зарядье» стало первым крупным парком, созданным в пределах Бульварного кольца за последние 200 лет. Среди его жемчужин — богатая ботаническая коллекция, археологические артефакты и парящий мост. А в этом году откроется филармония с уникальным органом и студией звукозаписи.

Знаковым оказался и реконструированный стадион в «Лужниках», который скоро примет матчи чемпионата мира по футболу. Он сохранил исторический облик и стал удобнее для болельщиков: теперь здесь больше мест, а трибуны ближе к полю. Само поле, кстати, тоже уникально. Это целый «пирог» с начинкой из современных систем дренажа, обогрева, полива и аэрации. Сейчас в «Лужниках» строят и реконструируют 45 объектов, и, когда закончат все работы, спорткомплекс станет настоящим спортивным парком.

Но самый масштабный строительный проект Москвы — запущенная в прошлом году программа реновации жилья. Именно она определит, каким будет градостроительное развитие столицы в ближайшие 15 лет. Жители более пяти тысяч пятиэтажек получат квартиры в качественных домах. Вокруг них вырастут новые кварталы с парками, спортивными и детскими площадками, велосипедными и пешеходными дорожками, дворами без машин.