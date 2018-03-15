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Москва ищет подрядчика благоустройства подземных переходов у станций метро
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Москва ищет подрядчика благоустройства подземных переходов у станций метро 

РИА Недвижимость 23 часа назад
МОСКВА, 15 мар — РИА Недвижимость. Власти Москвы объявили аукцион на благоустройство подземных пешеходных переходов, прилегающих к семи станциям метро, говорится в материалах на портале госзакупок.
Речь идет о станциях «Преображенская площадь», «ВДНХ», «Нагатинская», «Улица 1905 года», «Войковская», «Ботанический сад», «Черкизовская».
Заявки принимаются до 28 марта, аукцион пройдет 5 апреля. Начальная цена контракта — 975 миллионов рублей.
Как говорится в техзадании к аукциону, работы должны быть проведены с начала октября 2018 года до конца апреля 2019 года.
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