Москва ищет подрядчика благоустройства подземных переходов у станций метро

МОСКВА , 15 мар — РИА Недвижимость. Власти Москвы объявили аукцион на благоустройство подземных пешеходных переходов, прилегающих к семи станциям метро, говорится в материалах на портале госзакупок.

Речь идет о станциях «Преображенская площадь», «ВДНХ», «Нагатинская», «Улица 1905 года», «Войковская», «Ботанический сад», «Черкизовская».

Заявки принимаются до 28 марта, аукцион пройдет 5 апреля. Начальная цена контракта — 975 миллионов рублей.

Как говорится в техзадании к аукциону, работы должны быть проведены с начала октября 2018 года до конца апреля 2019 года.