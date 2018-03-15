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На станции «Некрасовка» почти завершили архитектурную отделку
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На станции «Некрасовка» почти завершили архитектурную отделку 

Москва24 22 часа назад
Фото: Москва24
Архитектурная отделка станции метро «Некрасовка» практически завершена. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, отделка выполнена уже на 90 процентов. «Платформенная часть готова полностью, производится отделка вестибюлей», — сказал он.
Бочкарев отметил, что полностью построен выход из северо-западного вестибюля, который ведет в подземный переход под пересечением проспекта Защитников Москвы и Покровской улицы.
"Некрасовка" находится между проспектом Защитников Москвы и Рождественской улицей, вдоль Покровской улицы. Она станет конечной станцией Кожуховской линии. Участок линии от «Некрасовки» до станции «Косино» построят в этом году, а от «Косина» до «Нижегородской улицы» откроют в следующем.
Подробнее о строительстве розовой линии метро читайте в материале «20 минут экономии для пассажиров: как строится Кожуховская линия метро».
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