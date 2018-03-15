Более 12 тысяч спецтехники убирают столичные улицы

Снегопад, который прошел в столице, принес коммунальщикам много работы — на борьбу с последствиями снегопада вышли дополнительные бригады и коммунальная техника, передает портал Мэра и Правительства Москвы

В течение дня работают примерно 12 тысяч единиц техники. Вслед за улично-дорожной сетью коммунальщики приступят к уборке от снега дворов и крыш домов. Однако вывоз снега осложняют колебание температуры и непрекращающийся снегопад. Утром колонны спецтехники выходили на сплошное прометание проезжей части и тротуаров, а затем проводили противогололедную обработку. Такая же уборка проходит, начиная с 16:00.

По всем вопросам, связанным с уборкой снега, можно обратиться в единую справочную службу Правительства Москвы по телефону: 8 (495) 777-77-77. А на снежные заносы во дворе жаловаться надо в свою управляющую компанию. Оставить обращение можно также на портале «Наш город», прикрепив фотографию и краткое описание проблемы. Нарушения должны устранить в течение восьми рабочих дней.