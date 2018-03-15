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Более 5,6 тыс. км линий электропередачи отремонтировано энергетиками МОЭСК в 2017 г.
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Более 5,6 тыс. км линий электропередачи отремонтировано энергетиками МОЭСК в 2017 г. 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Энергетики ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» отремонтировали в 2017 г. более 5,6 тыс. км линий электропередачи, сообщили в пресс-службе компании.
«В рамках реализации ремонтной программы 2017 г. для повышения надежности и качества показателей электроснабжения потребителей столичного региона «новой» Москвы и Московской области в полном объеме был реализован комплекс мероприятий. Согласно утвержденным графикам работ в столичном регионе отремонтировано 1 тыс. 333,2 км воздушных линий электропередачи напряжением 35-220 кВ, 3 тыс. 979,8 км — напряжением 0,4-20 кВ и 331,6 км кабельных линий напряжением 0,4–220 кВ», — говорится в сообщении.
Как уточняется, также выполнен ремонт (в том числе неотложный) 415 силовых трансформаторов, 2 тыс. 817 трансформаторных подстанций (1 тыс. 456 в Москве и 1 тыс. 361 в Московской области). Также была выполнена расчистка трасс воздушной линии 0,4-220 кВ от поросли и деревьев на общей площади 3 тыс. 973,2 га при изначальном плане 3 тыс. 159,4 га.
«Все ремонтные работы проводились в строго установленные сроки и с высоким качеством выполнения. Обеспечение надежного, качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей — это то, на что будут направлены усилия персонала и в текущем году. Продолжится реализация целевых программ, направленных на ликвидацию травмоопасного оборудования; повышение надежности распределительной сети 0,4-20 кВ; замену электрооборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации», — приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «МОЭСК» Всеволода Иванова.
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