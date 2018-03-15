Более 5,6 тыс. км линий электропередачи отремонтировано энергетиками МОЭСК в 2017 г.

«В рамках реализации ремонтной программы 2017 г. для повышения надежности и качества показателей электроснабжения потребителей столичного региона «новой» Москвы Московской области в полном объеме был реализован комплекс мероприятий. Согласно утвержденным графикам работ в столичном регионе отремонтировано 1 тыс. 333,2 км воздушных линий электропередачи напряжением 35-220 кВ, 3 тыс. 979,8 км — напряжением 0,4-20 кВ и 331,6 км кабельных линий напряжением 0,4–220 кВ», — говорится в сообщении.

Как уточняется, также выполнен ремонт (в том числе неотложный) 415 силовых трансформаторов, 2 тыс. 817 трансформаторных подстанций (1 тыс. 456 в Москве и 1 тыс. 361 в Московской области). Также была выполнена расчистка трасс воздушной линии 0,4-220 кВ от поросли и деревьев на общей площади 3 тыс. 973,2 га при изначальном плане 3 тыс. 159,4 га.