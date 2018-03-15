Ещё
Более 200 камер для фиксации непропуска пешехода на «зебре» установят в Москве в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 200 камер для фиксации непропуска пешехода на «зебре» установят в Москве в 2018 году 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
В Москве в текущем году установят свыше 200 комплексов, фиксирующих непропуск пешехода на пешеходном переходе, сообщил РИАМО в четверг заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Дмитрий Горшков.
«В 2018 году в Москве планируют установить более 200 камер, фиксирующих непропуск пешеходов на пешеходном переходе», — сказал собеседник агентства.
Ранее ряд СМИ сообщил, что новые типы дорожных знаков появятся на перекрестках Москвы в рамках эксперимента по организации движения.
РИАМО: последние новости
Тоннель и 3 пешеходных перехода построят на Варшавском шоссе в Москве до конца 2018 года Температура воздуха опустится в Московском регионе до минус 24 градусов в ночь на 1 марта Жилой комплекс на 2‑й Звенигородской улице в Москве сохранит особенности прежней застройки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму264
Мясорубка в Гудаури50
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России189
Третья мировая война наступила для Климкина135
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение