Более 200 камер для фиксации непропуска пешехода на «зебре» установят в Москве в 2018 году

Дмитрий Горшков. Москве в текущем году установят свыше 200 комплексов, фиксирующих непропуск пешехода на пешеходном переходе, сообщил РИАМО в четверг заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы «В 2018 году в Москве планируют установить более 200 камер, фиксирующих непропуск пешеходов на пешеходном переходе», — сказал собеседник агентства. Ранее ряд СМИ сообщил, что новые типы дорожных знаков появятся на перекрестках Москвы в рамках эксперимента по организации движения.