Серебряный возраст. Возможность проводить время с удовольствием

Столичные власти запустили масштабный пилотный проект по активному долголетию. «Вечерка» узнала подробности.

Проект рассчитан на горожан-пенсионеров. На выбор им предложат варианты проведения досуга. Запись для участия в проекте открылась с 1 марта.

Сергей Собянин. — Сегодня более 35 тысяч москвичей записались в эту систему, начали формироваться сотни первых кружков, — рассказал мэр Москвы

Всего проект может охватить полтора-два миллиона горожан старшего возраста. Занятия в кружках будут проходить рядом с домом.

Программу проекта сформируют на основе пожеланий самих участников. Они же смогут в дальнейшем ее скорректировать.

— Мы выделили необходимые финансовые ресурсы, создали организационную сеть записи желающих в систему активного долголетия, собрали заявки от тысячи учреждений и организаций, которые хотят участвовать в этом проекте, — сообщил Сергей Собянин.

Для занятий в кружках отобрано пять тысяч площадок. Они будут проходить в группах по 15 человек.