Серебряный возраст. Возможность проводить время с удовольствием 

Столичные власти запустили масштабный пилотный проект по активному долголетию. «Вечерка» узнала подробности.
Проект рассчитан на горожан-пенсионеров. На выбор им предложат варианты проведения досуга. Запись для участия в проекте открылась с 1 марта.
— Сегодня более 35 тысяч москвичей записались в эту систему, начали формироваться сотни первых кружков, — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Всего проект может охватить полтора-два миллиона горожан старшего возраста. Занятия в кружках будут проходить рядом с домом.
Программу проекта сформируют на основе пожеланий самих участников. Они же смогут в дальнейшем ее скорректировать.
— Мы выделили необходимые финансовые ресурсы, создали организационную сеть записи желающих в систему активного долголетия, собрали заявки от тысячи учреждений и организаций, которые хотят участвовать в этом проекте, — сообщил Сергей Собянин.
Для занятий в кружках отобрано пять тысяч площадок. Они будут проходить в группах по 15 человек.
— Программа построена так, что все направления и предложения будут доступны горожанам в каждом районе города и совершенно бесплатно, — сообщил глава Департамента труда и соцзащиты населения Владимир Петросян. — Миссия проекта — активная социализация горожан старшего поколения.