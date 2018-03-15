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Павильон остановки «Череповецкая улица» заново остеклили
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Павильон остановки «Череповецкая улица» заново остеклили 

Управа района Лианозово 15 марта 2018
Фото: Управа района Лианозово
После обращения жителя района Лианозово заново остеклили павильон остановки «Череповецкая улица». О проведении работ отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
«Проведены работы по остеклению павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «Череповецкая улица», — говорится в официальном ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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