Павильон остановки «Череповецкая улица» заново остеклили

Максим Ликсутов. После обращения жителя района Лианозово заново остеклили павильон остановки «Череповецкая улица». О проведении работ отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

«Проведены работы по остеклению павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «Череповецкая улица», — говорится в официальном ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)