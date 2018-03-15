Стиль диктуют пассажиры. Иван Мартон уважает оригинальные идеи

Старший менеджер отдела по корпоративным коммуникациям Службы внешних связей Московского метрополитена Иван Мартон рассказал «Вечерке», как метро превращается в культурно-образовательное пространство.

— Что входит в ваши обязанности?

Организация мероприятий на внешнем и внутреннем контуре метро. К примеру, это и выставка на станции «Воробьевы горы», запуск тематических поездов, экспозиция на «Выставочной». Кроме того, устраиваем корпоративные праздники: День метро, Новый год, День рождения Московского центрального кольца. Конечно, не я один занимаюсь всеми проектами. Мы готовим их в составе большой команды.

— Кстати, о тематических поездах: как приходят идеи оформить состав в определенном стиле?

Часто со своими идеями обращаются неравнодушные граждане и организации. Затем проходит общее обсуждение. Если идея получает одобрение, она начинает разрабатываться. В этом процессе задействовано много служб. Ведь необходимо придумать макеты, согласовать их, провести в поездах монтажные работы.

— Какие отзывы вы получаете от горожан? Тематические поезда на фоне остальных выглядят очень оригинально.

Нам пишут в социальных сетях, на сайт Московского метрополитена, Департамен та транспорта. Жители благодарят нас за тот или иной поезд. В работе стараемся учитывать мнение всех пассажиров.

— Расскажите о самом необычном предложении от пассажиров, которое касалось оформления поезда метро.

Однажды горожанин предложил расписать состав стихотворениями его собственного сочинения. Ктото хотел в каждый вагон поставить по 10 дисплеев и установить компьютерные игры. Еще поступало предложение расписать вагоны в стиле японской живописи. Мы рассматриваем все варианты. Возможно, что-то будет воплощено в жизнь.

— Какую роль метро играет в вашей жизни?

— Для меня метро — это все! Я очень люблю наш метрополитен и горжусь тем, что здесь работаю. Вижу от пассажиров обратную связь. Это очень приятно.