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Стиль диктуют пассажиры. Иван Мартон уважает оригинальные идеи
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Стиль диктуют пассажиры. Иван Мартон уважает оригинальные идеи 

Вечерняя Москва 15 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Старший менеджер отдела по корпоративным коммуникациям Службы внешних связей Московского метрополитена Иван Мартон рассказал «Вечерке», как метро превращается в культурно-образовательное пространство.
— Что входит в ваши обязанности?
Организация мероприятий на внешнем и внутреннем контуре метро. К примеру, это и выставка на станции «Воробьевы горы», запуск тематических поездов, экспозиция на «Выставочной». Кроме того, устраиваем корпоративные праздники: День метро, Новый год, День рождения Московского центрального кольца. Конечно, не я один занимаюсь всеми проектами. Мы готовим их в составе большой команды.
— Кстати, о тематических поездах: как приходят идеи оформить состав в определенном стиле?
Часто со своими идеями обращаются неравнодушные граждане и организации. Затем проходит общее обсуждение. Если идея получает одобрение, она начинает разрабатываться. В этом процессе задействовано много служб. Ведь необходимо придумать макеты, согласовать их, провести в поездах монтажные работы.
— Какие отзывы вы получаете от горожан? Тематические поезда на фоне остальных выглядят очень оригинально.
Нам пишут в социальных сетях, на сайт Московского метрополитена, Департамен та транспорта. Жители благодарят нас за тот или иной поезд. В работе стараемся учитывать мнение всех пассажиров.
— Расскажите о самом необычном предложении от пассажиров, которое касалось оформления поезда метро.
Однажды горожанин предложил расписать состав стихотворениями его собственного сочинения. Ктото хотел в каждый вагон поставить по 10 дисплеев и установить компьютерные игры. Еще поступало предложение расписать вагоны в стиле японской живописи. Мы рассматриваем все варианты. Возможно, что-то будет воплощено в жизнь.
— Какую роль метро играет в вашей жизни?
— Для меня метро — это все! Я очень люблю наш метрополитен и горжусь тем, что здесь работаю. Вижу от пассажиров обратную связь. Это очень приятно.
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