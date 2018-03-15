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Электричка сбила мужчину на станции «Очаково» Киевского направления МЖД
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Электричка сбила мужчину на станции «Очаково» Киевского направления МЖД 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
На станции «Очаково» Киевского направления Московской железной дороги электричка сбила мужчину, который забирался на платформу перед близко идущим поездом, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
«Сегодня в 14:00 на станции «Очаково» Киевского направления Московской железной дороги электропоездом сообщением Москва — Апрелевка травмирован мужчина. Госпитализирован. По предварительной информации, забирался на платформу перед близко идущим электропоездом», — сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работает транспортная полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются, добавил он.
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