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В воскресенье в центре Москвы изменится движение
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В воскресенье в центре Москвы изменится движение 

Российская Газета 21 час назад
Фото: Российская Газета
Из-за проведения концерта на Красной площади в движении в Москве будет введено несколько изменений.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе центра организации дорожного движения, с 14-00 на Театральном проезде от Петровки до Лубянской площади ограничат движение по крайним правым полосам в обе стороны. Около Большого и Малого театра временно закроют платную парковку за шлагбаумом и отменят остановку наземного транспорта «Манежная площадь». Остальные остановки будут работать как обычно.
Кроме того, напомним, что завтра, в день проведения выборов президента России, наземный транспорт для удобства пассажиров будет работать по расписанию будних дней, то есть ходить чаще, чем по субботам и воскресеньям.
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