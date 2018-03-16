Движение ограничат на участках четырех улиц на западе Москвы с 19 марта по 15 мая из-за инженерных работ

Движение транспорта будет ограничено на участках четырех улиц на западе Москвы с 19 марта по 15 мая 2018 г. в связи с проведением работ на инженерных сетях, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

«Движение ограничат с 19 марта по 15 мая на участках четырех улиц из-за работ на инженерных сетях в пос. Толстопальцево. Так, в этот период движение ограничат на участке ул. Советская в районе пересечения с ул. Интернациональная, а также на участке ул. Интернациональная от ул. Советская до д. 20», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по той же причине движение будет ограничено на участке ул. Интернациональная в районе пересечения с дублером Боровского шоссе, на участке ул. Изваринская в районе пересечения с дублером Боровского шоссе и на участке ул. Октябрьская в районе персечения с дублером Боровского шоссе.