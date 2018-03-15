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Пассажиры могут приобрести билеты на «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом на 11 июня за 999 руб.
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Пассажиры могут приобрести билеты на «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом на 11 июня за 999 руб. 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Пассажиры могут приобрести билеты на поезда «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом отправлением 11 июня 2018 г. за 999 руб., сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».
«ОАО «РЖД» предлагает пассажирам воспользоваться специальной акцией, приуроченной ко Дню России: приобрести билеты во все вагоны поезда «Сапсан» отправлением 11 июня можно по фиксированной стоимости. Так, например, стоимость билетов в вагоны экономического класса всех поездов «Сапсан» в направлении Санкт-Петербург-Москва и в обратном направлении — 999 руб. 50 коп. Пассажиры, которые отправляются из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород и обратно, могут приобрести билеты в эконом-класс за 1 тыс. 171 руб. 10 коп.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что оформить проездные документы по специальным ценам пассажиры могут уже сейчас во всех кассах дальнего следования, а также онлайн на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
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