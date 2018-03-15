В МЖД прокомментировали остановку МЦК из-за сугробов на путях

В МЖД прокомментировали сход снега на Московском центральном кольце, который два дня назад остановил движение на дороге.

Как рассказали «РГ» в пресс-службе компании, 13 марта на станции Крымская из-за предыдущих обильных снегопадов и наступившей оттепели на пути сошел снег с навеса платформ. Масса снега обрушилась прямо перед прибывающей «Ласточкой». К счастью, никто не пострадал. На время уборки снега движение останавливали по часовой стрелке. Для восстановления интервалов выпускали резервную «Ласточку».

В пресс-службе также отметили, что в целях безопасности снег с навесов убирают только в ночное время, чтобы не мешать пассажирам.

Напомним, это не первый случай массового схода снега на МЦК этой зимой. Пятого февраля сугробы с крыш обрушились на прибывшую на станцию Коптево «Ласточку». Тогда так же никто не пострадал.

В прошлом году, в первую зиму работы, когда не было рекордных снегопадов, случаев массового схода снега на МЦК не было.

Между тем, после вчерашнего снегопада на МЦК и всей Московской железной дороге продолжается уборка снега. Пути расчищают более 1,5 тысяч человек и 50 специальных машин.

Ночью с путей вывезли более 8 тысяч кубометров снега.