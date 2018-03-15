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МЦК просит своих пассажиров быть внимательными и соблюдать правила безопасности
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МЦК просит своих пассажиров быть внимательными и соблюдать правила безопасности 

Москва меняется 15 марта 2018
Фото: Москва меняется
Пассажиров Московского центрального кольца (МЦК) призвали быть внимательными на железной дороге. Об этом
сообщается
в официальном telegram-канале МЦК.
«Просим вас быть внимательными и соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге: не стоять у края платформы, держать детей за руки, переходить пути в оборудованных для этого местах», — говорится в сообщении.
Также в сообщении отмечается, что во время снегопада ночью на МЦК выпустили 5 спецмашин для чистки путей.
«Ночью выпустили на МЦК 5 спецмашин, чтобы «Ласточки» утром вышли по графику. Сейчас на кольце работают уже знакомая вам «снегурка» и одна снегоуборочная машина. Они не мешают движению поездов, «Ласточки» курсируют в необходимом интервале», — отмечается на канале МЦК в Telegram.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение МЦК просит своих пассажиров быть внимательными и соблюдать правила безопасности появились сначала на Москва Меняется.
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