МЦК просит своих пассажиров быть внимательными и соблюдать правила безопасности

Пассажиров Московского центрального кольца (МЦК) призвали быть внимательными на железной дороге. Об этом

сообщается

в официальном telegram-канале МЦК.

«Просим вас быть внимательными и соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге: не стоять у края платформы, держать детей за руки, переходить пути в оборудованных для этого местах», — говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что во время снегопада ночью на МЦК выпустили 5 спецмашин для чистки путей.

«Ночью выпустили на МЦК 5 спецмашин, чтобы «Ласточки» утром вышли по графику. Сейчас на кольце работают уже знакомая вам «снегурка» и одна снегоуборочная машина. Они не мешают движению поездов, «Ласточки» курсируют в необходимом интервале», — отмечается на канале МЦК в Telegram.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

Сообщение МЦК просит своих пассажиров быть внимательными и соблюдать правила безопасности появились сначала на Москва Меняется.