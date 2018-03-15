Филармония в «Зарядье» откроется к началу урбанистического форума

Надежда Караванова. Концертный зал филармонии в парке «Зарядье» откроется в мае — июне 2018 года. Он станет главной площадкой Московского урбанистического форума, который пройдет с 17 по 22 июля. Об том рассказал заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы

«Мы проведем форум в новом концертном зале, который сейчас достраивается. Его ввод в эксплуатацию запланирован к началу Московского урбанистического форума. Надеемся, что проведение этого форума в «Зарядье» позволит получить уникальные результаты его работы», — пояснила она.

Площадь здания филармонии — 25,2 тысячи квадратных метров. Под стеклянным куполом разместятся два зала. Вместимость большого — 1560 зрителей, а малого — 400. Проверкой акустики в помещениях занимались специалисты со всего мира, среди которых японский инженер Ясухита Тойота.

В прошлом году Московский урбанистический форум стал самым масштабным за всю историю его проведения. Его посетили представители 70 стран. В деловой программе приняли участие более десяти тысяч человек, а в фестивальной — около 70 тысяч.