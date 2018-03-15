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Реновация жилья: в 2018 году построят 5 миллионов квадратных метров
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Реновация жилья: в 2018 году построят 5 миллионов квадратных метров 

Вести.Ru 15 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Об этом во время встречи со студентами МГСУ рассказал заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.
Он отметил, что при этом никаких модульных домов возводиться не будет. Архитекторы будут следовать классическим концепциям застройки. Помимо современного жилья будут спроектированы так называемые «умные » микрорайоны с комфортной городской средой, системой безопасности и парковками. Что касается идеи льготной ипотеки по программе реновации, то городские власти от нее отказались.
"Ставки Центробанка из года в год падают, количество ипотечных кредитов увеличивается, у нас за последний год очень серьезно выросла доля ипотечных кредитов на рынке новостроек Москвы. Поэтому мы считаем, что разрабатываем сейчас и разработали уже положение о дополнительных площадях, дополнительной докупке квадратных метров", — сообщил Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
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