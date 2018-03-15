Коммунальщики продолжают борьбу с последствиями снегопада

В ликвидации последствий снегопада в Москве задействовано порядка 12 тысяч единиц различной снегоуборочной и снеговывозящей техники, передает портал Мэра и Правительства Москвы

В столице проводится сплошное прометание улично-дорожной сети и других городских территорий с последующей противогололедной обработкой, дополнительно используется мелкогравийная крошка. Коммунальные службы взяли под особый контроль пешеходные зоны, общественные пространства, подходы к станциям метро, МЦК, транспортно-пересадочным узлам, остановкам общественного транспорта, социальным учреждениям и магазинам.

Из-за плохой погоды водителей просят пользоваться общественным транспортом. Метро, МЦК, электрички, автобусы, троллейбусы и трамваи работают в штатном режиме и готовы к увеличению пассажиропотока, сообщили в транспортном комплексе.